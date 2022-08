Monaco-PSV Eindhoven: em ação na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions

CÓD 107 Mónaco 2.08 Empate 3.55 PSV Eindhoven 3.14

Vindo de uma moralizadora vitória na Supertaça holandesa, o PSV Eindhoven visita esta terça-feira o Monaco, para defrontar a equipa francesa neste duelo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Será o primeiro teste oficial dos franceses na nova temporada, isto depois de uma preparação na qual venceu dois encontros, empataram três e perderam dois. Curiosamente as derrotas foram nos testes mais recentes, uma delas diante do FC Porto.Quanto ao PSV Eindhoven, além do triunfo na Supertaça, perante o Ajax, ganharam dois dos cinco jogos que pré-temporada que disputaram, tendo perdido também dois e empatado um outro.Note-se que estas equipas foram adversárias na época passada, na altura na Liga Europa, tendo o Monaco vencido na Holanda por 2-1, antes de no principado se ter verificado um nulo.