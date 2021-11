Monaco-Real Sociedad: equipa de Gelson Martins quer manter liderança do Grupo B

Monaco e Real Sociedad defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que terão algumas baixas confirmadas para a partida.

Para este duelo, o Monaco de Gelson Martins não poderá contar com os lesionados Cesc Fàbregas e Matazo, enquanto que no lado espanhol a Real Sociedad não terá contributo dos lesionados Zubeldia, Monreal, Illarramendi, Guridi e Fernandez.

À entrada para esta ronda, o Monaco posiciona-se na liderança do Grupo B, com oito pontos, fruto de duas vitórias e dois empates, enquanto que a Real Sociedad encontra-se no segundo posto, com seis pontos, após somar um triunfo e três empates até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Monaco registou uma vitória (Montpellier), três empates (PSV, Reims e Lille) e uma derrota (Brest), ao passo que a Real Sociedad somou dois triunfos (Celta de Vigo e Osasuna) e três empates (Athletic Bilbao, Sturm Graz e Valencia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Real Sociedad, equipa que venceu um dos dois duelos até ao momento disputados entre as duas formações, apesar de o encontro ter sido de cariz particular - o último (e único) embate oficial entre os dois conjuntos terminou com um empate a um golo (1-1).