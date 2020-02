Monaco-Reims: monegascos de olho no pódio

Quinto colocado na tabela da Ligue 1, e sem qualquer derrota nos últimos quatro encontros, o Monaco procura este sábado alcançar um resultado positivo que permita uma aproximação ao pódio - atualmente a 5 pontos -, isto numa partida da 27.ª jornada na qual terá pela frente o oitavo, que entra em campo com 37 pontos, apenas menos 2 do que os monegascos.



Com Adrien Silva disponível e Gelson Martins afastado por tempo indeterminado, o Monaco procura neste encontro a terceira vitória consecutiva em casa, ao passo que o Reims tentará o sexto triunfo fora de portas na presente edição da prova.



No que a golos diz respeito, de referir que os últimos quatro jogos do Reims não tiveram qualquer golo na primeira parte, algo que fez com que as segundas partes dos últimos cinco tenham sido as que mais golos tenham tido.



Por outro lado, os últimos quatro jogos do Reims tiveram pelo menos um penálti, ainda que nesse período tenham-se registado sempre menos de quatro cartões por partida.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Monaco venceu recentemente por 2-1 diante do Reims para a Taça de França, num resultado que inverteu uma sequência de quatro jogos seguidos sem ganhar ante este oponente.

CÓD 176 Mónaco 1.62 Empate 3.52 Reims 4.8