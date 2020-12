Mónaco-Saint-Étienne: equipa de Gelson tenta contrariar a história

Vindo de uma vitória que travou uma sequência de três derrotas consecutivas, o Mónaco tenta despedir-se 2020 da melhor forma, tendo pela frente esta quarta-feira o Saint-Étienne, num duelo da 17.ª jornada da Ligue 1 no qual enfrentará uma equipa que entra em campo sete posições abaixo na tabela (7.º contra 14.º) e com menos 9 pontos.



Em melhor posição, a equipa monegasca, que tem em Gelson Martins uma das suas figuras, procurará ainda travar uma sequência bem negativa diante do Saint-Étienne, uma equipa perante a qual perdeu os últimos quatro jogos, o mais recente em janeiro, para a Taça de França. Por outro lado, ao contrário do Monaco que perdeu três dos últimos quatro encontros, o Saint-Étienne vai em cinco jogos seguidos sem perder.



Olhando a estatísticas individuais, note-se que apenas um dos últimos nove duelos do Monaco não teve pelo menos 3 golos, sendo que no caso do Saint-Étienne o dado de golos a realçar diz respeito ao facto de em seis dos últimos oito duelos ambas as equipas terem marcado.



Por fim, de referir que em oito dos mais recentes dez jogos entre Mónaco e Saint-Étienne se viram sempre menos do que 3 golos.

CÓD 147 Mónaco 1.6 Empate 3.93 Saint-Étienne 4.82