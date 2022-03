Monaco-Sp. Braga: minhotos em vantagem

CÓD 163 Mónaco 1.5 Empate 4.12 Sp. Braga 5.61

Depois de ter ganho por 2-0 em casa, o Sp. Braga visita esta quinta-feira o reduto do Monaco, numa partida da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa na qual até pode perder por 1-0 e, mesmo assim, avançar para os 'quartos'.É com essa almofada que os minhotos encaram este duelo, ao qual chegam vindos de uma inesperada derrota diante do Gil Vicente, por 1-0. Ainda assim, de notar que o Monaco não está melhor, já que também perdeu perante o Estrasburgo, no domingo, por 1-0.Em termos estatísticos, ambas as equipas partilham a tendência para haver poucos golos: nenhum dos últimos sete jogos do Sp. Braga teve mais do que 2 golos, ao passo que no caso do Monaco esse dado viu-se em sete dos mais recentes nove duelos.