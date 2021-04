Monaco-UNICS Kazan: primeira mão da final do playoff da 7Days Eurocup

Monaco e UNICS Kazan defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão da final do playoff da 7Days Eurocup de basquetebol (segunda melhor competição europeia de clubes).



Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Monaco registou cinco vitórias (Gran Canaria, Chalons-Reims, Chalon/Saone, Levallois e Estrasburgo), enquanto que o UNICS Kazan somou quatro triunfos (Virtus Bolonha, Astana, Parma Perm e Enisey) e uma derrota (Lokomotiv Kuban).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Monaco, equipa que venceu os dois duelos até ao momento disputados entre as duas formações.

CÓD 274 Mónaco 1.65 Empate 10.5 UNICS Kazan 2.11