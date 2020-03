Monarcas Morelia-Querétaro: ação no México

Numa altura em que o mundo do desporto segue em suspenso por causa do coronavírus, Monarcas Morelia e Querétaro têm previsto enfrentar-se na madrugada deste sábado em duelo da 10.ª jornada do torneio Clausura.



14.º colocado, com 11 pontos, o Morelia entra em campo numa fase recente até bem positiva, com três vitórias nos últimos cinco encontros, em claro contraste com o Querétaro, que apesar de ser sétimo com 14 pontos venceu apenas um dos últimos cinco duelos.



No que a confrontos diretos diz respeito, de notar que o Querétaro venceu os últimos três embates com este Morelia, tendo marcado pelo menos três golos em cada um deles.