Monarcas Morelia-Toluca: arranca o torneio Clausura mexicano

Arranca a disputa do torneio Clausura do campeonato mexicano, com Monarcas Morelia e Toluca a encontrarem-se na madrugada de sábado, a partir das 3 da manhã portuguesas, no Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón.



Vindo de uma fase de Apertura na qual chegou às meias-finais depois de ter sido sétimo na fase regular, o Morelia procura na Clausura confirmar o seu bom registo, tendo pela frente um Toluca que, em sentido inverso, foi 17.º, com apenas 17 pontos e somente 4 vitórias em 18 partidas.



Nessa fase de Clausura, refira-se, o Morelia venceu por 2-0 em casa dos de Toluca, algo que certamente quererão repetir neste duelo.