Mont. Canadiens-Nash. Predators: visitantes com vantagem no frente-a-frente

Montreal Canadiens e Nashville Predators defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo.



À entrada para este encontro, os Montreal Canadiens posicionam-se na 12.ª posição da conferência este, com 71 pontos, fruto de 31 vitórias (12 em OT) e 39 derrotas (9 em OT), enquanto que os Nashville Predators encontram-se no 9.º lugar da conferência oeste, com 76 pontos, tendo somado 34 triunfos (7 em OT) e 34 derrotas (8 em OT).



Nos últimos cinco jogos disputados, os Montreal Canadiens registaram duas vitórias (Carolina Hurricanes e New York Islanders) e três derrotas (New York Rangers, Tampa Bay Lightning e Florida Panthers), o mesmo registo alcançado pelos Nashville Predators, que bateram os Dalllas Stars em duas ocasiões e perderam com os Colorado Avalanche, os Edmonton Oilers e Minnesota Wild.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos Nashville Predators - dois em OT - contra apenas um dos Montreal Canadiens, nos últimos cinco duelos entre ambas as equipas.

CÓD 222 Mont. Canadiens 2.39 Empate 3.74 Nash. Predators 2.49