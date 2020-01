Mont. Canadiens-Vegas G. Knights: visitantes perdem quatro dos últimos cinco jogos

Montreal Canadiens e Vegas Golden Knights defrontam-se, na madrugada deste domingo (00h00), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).



Nos últimos cinco jogos realizados, os Montreal Canadiens somaram três triunfos (Ottawa Senators, Calgary Flames e Philadelphia Flyers) e duas derrotas (Edmonton Oilers e Chicado Blackhawks), ao passo que os Vegas Golden Knight perderam quatro (Pittsburgh Penguins, Los Angeles Kings, Columbus Blue Jackets e Buffalo Sabres) e venceu um (Ottawa Senators).



No que toca à classificação, à entrada para este encontro os Montreal Canadiens posicionam-se na 13.ª posição da conferência este, com 49 pontos, enquanto que os Vegas Golden Knights são 7.ºs da conferência oeste, com 56 pontos.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos Montreal Canadiens, contra apenas um dos Vegas Golden Knights.

CÓD 530 Mont. Canadiens 2.71 Empate 3.97 Vegas G Knights 2.14