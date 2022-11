Montenegro-Eslováquia: duelo para preparar o futuro

CÓD 203 Montenegro 2,2 Empate 3,05 Eslováquia 2,85

Equipas que vão falhar o Mundial'2022, Montenegro e Eslováquia encontram-se esta quinta-feira numa partida de preparação que servirá essencialmente para ambas as seleções testarem soluções tendo em vista o futuro.A atuar enquanto equipa visitada, Montenegro chega a este jogo vindo de duas derrotas seguidas, que definiram o terceiro lugar final no Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações. Quanto à Eslováquia, não venceu nenhum dos últimos três encontros, com um empate e duas derrotas nesse período. Os eslovacos, refira-se, fecharam o seu grupo também na 3.ª posição, mas na Liga C.Olhando a estatísticas, note-se que apenas um dos últimos oito jogos do Montenegro teve 3 ou mais golos, ao passo que no caso da Eslováquia esse registo verificou-se em apenas dois dos mesmos últimos oito duelos. Por outro lado, ambas as equipas foram as primeiras a sofrer em quatro dos últimos cinco encontros que disputaram.Em termos de confronto direto, a Eslováquia venceu o único jogo entre estas duas seleções, em 2014, por 2-0.