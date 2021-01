Monterrey-América: visitantes costumam ser bem sucedidos

Encontro repleto de história na madrugada de jogos no México, com o Monterrey a receber pelas 3h06 de Lisboa a visita do América, num embate entre duas equipas que entraram neste Torneio Clausura a vencer.



Com Rogelio Funes Mori em evidência no ataque, o Monterrey ganhou por 2-0 ao Atlas fora de casa, ao passo que o América também ganhou, mas com mais algum sofrimento, já que batalharam até final por 2-1 diante do Atlético San Luis.



Ainda que as estatísticas incluam duelos da época passada, note-se que o Monterrey leva nove jogos seguidos a ser a primeira equipa a marcar, ao passo que o América vai já em sete duelos seguidos a sofrer.



Quanto ao confronto direto, o Monterrey sofreu golos nos últimos oito duelos diante do América, ainda que tenha conseguido também marcar em seis deles. Por outro lado, sete desses oito jogos tiveram pelo menos 3 golos. O mais recente, por exemplo, disputado em agosto, acabou com 4 golos, numa vitória do Monterrey por 3-1 em casa do América.



Aliás, há que referir que os três últimos duelos diretos entre estas duas equipas foram ganhos pelos visitantes. Irá a tendência manter-se?

CÓD 348 Monterrey 1.83 Empate 3.14 América México 3.2