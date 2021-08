Monterrey-Cruz Azul: duelo mexicano na Champions

Duelo mexicano da Liga dos Campeões da CONCACAF, com o Monterrey a receber na madrugada de quinta-feira o Cruz Azul, num duelo das meias-finais da prova que será o segundo do ano entre estas duas equipas, depois da vitória do Cruz Azul, no campeonato, por 1-0. Agora numa competição distinta, estes dois conjuntos vão curiosamente viver uma semana de loucos, já que depois deste duelo, com um outro pelo meio, se voltarão a enfrentar para o campeonato.



Nesta ronda depois de ter afastado Pantoja e Columbus, o Monterrey venceu apenas um dos três encontros que disputou no torneio Apertura até ao momento - empatou um e perdeu outro -, ao passo que o Cruz Azul, que nesta Champions afastou Arcahaie e Toronto, também só venceu uma partida, mas está algo pior, já que empatou um e perdeu o outro duelo.



Olhando a séries recentes, o Monterrey leva seis jogos seguidos sem perder, sendo que em apenas um deles o marcador teve mais do que dois golos. Por outro lado, em cinco dos últimos sete houve tentos de ambas as equipa, ao passo que nos últimos dez apenas por uma vez o Monterrey não foi a primeira equipa a marcar.



Em relação ao Cruz Azul, as estatísticas mostram cinco jogos seguidos a sofrer, mas também o registo de ter sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete. Em seis dos últimos oito viram-se menos do que 3 golos por partida, ao passo que em quatro dos últimos cinco ambas as formações marcaram.

CÓD 219 Monterrey 2.09 Empate 3 Cruz Azul 2.7