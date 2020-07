Monterrey-Toluca: primeira jornada do Apertura

Monterrey e Toluca defrontam-se, na madrugada desta segunda-feira (01h00), em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato mexicano (Apertura).

Nos últimos cinco jogos disputados, o Monterrey registou um triunfo (Juárez), dois empates (Atl. San Luís e Guadalajara Chivas) e duas derrotas (Toluca e Juárez), ao passo que o Toluca somou quatro derrotas (Club Tijuana, Atlas, Club America e Cruz Azul) e um empate (U.N.A.M Pumas).

No que toca ao confronto direto entre as duas formações, destaque para a ligeira superioridade do Toluca, que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas equipas, enquanto que o Monterrey venceu apenas dois.