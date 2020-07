Monterrey-Toluca: regresso à ação no México

Sem jogar qualquer jogo oficial desde março, Monterrey e Toluca voltam na madrugada de quarta-feira à ação no campeonato mexicano, numa partida da ronda inaugural do Torneio Apertura que decorrerá no Estadio BBVA Bancomer.



Sem grande ponto de comparação por causa da falta de partidas recentes, de notar que as partidas disputadas este ano não foram particularmente positivas para nenhuma das formações: o Monterrey empatou e perdeu cinco; o Toluca ganhou duas, empatou quatro e perdeu quatro.



No que ao confronto direto diz respeito, o duelo já disputado esta temporada acabou com vitória do Toluca por 2-0, um resultado que confirmou a tendência de triunfo da equipa da casa: foi assim nos últimos seis encontros. Será igual desta vez?

CÓD 269 Monterrey 1.38 Empate 3.71 Toluca 5.43