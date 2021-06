Montevideu Wanderers-Cerrito CS: tudo empatado na tabela

Encontro da oitava ronda do campeonato uruguaio, com um embate entre duas equipas que entram em campo empatadas com 11 pontos, no sétimo e oito postos, respetivamente.



A atuar em casa, o Montevideu Wanderers vem de uma derrota diante do Nacional, num resultado algo expectável, chegando a esta partida com 9 golos marcados e 7 sofridos. Quanto ao Cerrito CS, com seis golos marcados e cinco sofridos até ao momento, ganhou os últimos dois encontros e entra em campo moralizado.



Olhando ao confronto direto, o Wanderers não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros, ainda que o mais recente tenha sido em 2012. Como será este reencontro?