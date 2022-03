Montpellier HB-Aalborg: duelo de lugares cimeiros no Grupo A da Champions

CÓD 399 Montpellier HB 2 Empate 7.8 Aalborg 1.95

Duelo de lugares cimeiros no Grupo A da Liga dos Campeões, com os franceses do Montpellier HB a receberem a partir das 19.45 a visita do Aalborg, numa partida que colocará frente a frente o 3.º e o 1.º colocados, respetivamente.Com 18 pontos, os dinamarqueses estão no topo e bem lançados para fechar na liderança e com apuramento direto, mas os franceses surgem logo atrás, com 16, pelo que um triunfo aqui pode trocar totalmente as contas e colocá-los em melhor posição.Com Julien Bos como melhor marcador na prova (53 golos) e Valentin Porte como assistente (16), o Montpellier chega a este jogo vindo de duas derrotas nesta mesma competição, tendo pelo meio conseguido bons resultados no plano interno.Quanto ao Aalborg, leva um total de oito encontros seguidos a ganhar em todas as competições, sendo que a última derrota foi mesmo no penúltimo dia do ano passado. Em termos individuais, Felix Claar é o melhor marcador dos dinamarqueses, com 59 golos, ao passo que Lukas Sandell é o melhor assistente, com 36 passes para golo.Em termos de confronto direto, na primeira volta o Aalborg venceu em casa por claros 36-28.