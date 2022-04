Montpellier HB-FC Porto: dragões tentam apuramento para os 'quartos' da Champions

Montpellier HB e FC Porto defrontam-se, esta quarta-feira, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, num encontro que será decisivo para saber quem seguirá na frente da eliminatória, depois do empate (29-29) na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Montpellier HB registou três vitórias (Cesson Rennes-Metropole, Nimes e Istress) e dois empates (Szeged e FC Porto), enquanto que o FC Porto somou quatro triunfos (Motor Zaporozhye, Águas Santas, Maia-ISMAI e Avanca) e um empate (Montpellier).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do FC Porto, equipa que venceu um dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os outros dois embates a terminarem com um empate (23-23 e 29-29).