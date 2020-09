Montpellier-Lyon: Anthony Lopes procura chegar ao topo

Com uma vitória e um empate até ao momento, o Lyon acerta esta terça-feira calendário na Ligue 1, procurando uma vitória que permita juntar-se ao trio que comanda a prova, composto de momento pelo Rennes, Monaco e Lille. Pela frente estará um Montpellier que até ao momento tem um triunfo e uma derrota e que, por isso, também estará de olho num bom resultado.



Vindo de um empate a zeros diante do Bordéus, num duelo que travou uma sequência interessante de vários jogos com pelo menos um golo no marcador, o Lyon contará nesta partida com o regresso de Houssem Aouar, ainda que tenha como baixas certas Jeff Reine-Adélaïde e Bertrand Traoré - isto para lá das dúvidas em relação a Moussa Dembele.



Quanto ao Montpellier, estará na máxima força, mas terá nesta partida a missão de travar uma sequência de sete encontros seguidos a sofrer golos, ainda também tenha uma série positiva do seu lado: o facto de ter ganho cinco dos últimos seis jogos caseiros na Ligue 1.



Por outro lado, olhando ao confronto direto, de notar que o registo tem sido de certa forma equilibrado, com duas vitórias para cada lado e dois empates na última meia dúzia de encontros. Como será desta vez?