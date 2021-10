Montpellier-Lyon: visitados com bom registo no confronto direto

Encontro da 12.ª jornada da Ligue 1, com um embate entre o Montpellier e o Lyon, duas equipas que entram nesta ronda no 13.º e 9.º postos, respetivamente, e apenas separadas por 3 pontos - 13 e 16.



Em melhor posição na tabela, o Lyon entra em campo vindo de uma derrota em casa do Nice, que travou uma sequência interessante de seis jogos seguidos sem perder, quatro deles da Ligue 1.



Quanto ao Montpellier, também vem de um triunfo, mas ao contrário do Lyon não tem vivido um momento por aí além, já que nos últimos dez jogos apenas venceu três, perdendo outros três e empatando quatro.



Olhando por fim ao confronto direto, o Montpellier vai em três vitórias consecutivas, incluindo triunfos na época passada por 2-1, tanto em casa como em Lyon. Irá a história manter-se?

CÓD 203 Montpellier 2.25 Empate 3.3 Nantes 2.85