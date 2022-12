Montpellier-Marselha: equipa de Nuno Tavares em ação

• Foto: Getty Images

Terceiro colocado da tabela da Ligue 1, com 33 pontos, o Marselha visita esta segunda-feira o reduto do Montpellier, uma equipa que entra nesta 17.ª jornada do campeonato na 12.ª ronda, com 17.



Equipa onde atua Nuno Tavares, o Marselha vem de três vitórias seguidas, incluindo uma goleada no duelo antes da passagem de ano diante do Toulouse, por 6-1. Quanto ao Montpellier - que não contará com Pedro Mendes -, nos últimos três encontros oficiais também não perdeu, tendo somado dois empates e uma vitória.



Em termos estatísticos, contando também duelos de preparação, nota para o registo de golos, já que apenas um dos últimos sete jogos do Marselha não teve golos de ambas as equipas e um total de 3 ou mais. Nos últimos seis o Marselha foi a primeira equipa a marcar. Quanto ao Montpellier, apenas em dois dos últimos oito jogos não foi a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao confronto direto, o Marselha leva sete jogos a marcar ao Montpellier e sem perder. Nos últimos três ganhou sempre: 3-2, 1-1 (penáltis) e 2-0.

Por Record