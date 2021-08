Montpellier-Marselha: história favorece os visitantes

Duelo de abertura da temporada para Montpellier e Marselha, duas equipas que tentam iniciar bem a época de forma a chegarem o mais rápido possível aos respetivos objetivos.



Neste sentido, o Marselha será a equipa que aponta mais alto e bem razões tem para o fazer, especialmente depois do que fez na pré-temporada, com cinco vitórias e dois empates, com 14 golos marcados e 6 sofridos. Neste jogo, refira-se, os marselheses não contarão com Arkadiusz Milik e Álvaro González.



Quanto ao Montpellier, na pré-época venceu um e perdeu três jogos, sendo que nesse período marcou apenas 6 golos e sofreu 9. Quanto a ausências, os da casa não poderão contar com Jonas Omlin, Pedro Mendes, Florent Mollet e Téji Savanier.



A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra quatro partidas do Marselha sem perder e sempre a marcar (ainda que tenha também sofrido nos últimos três). Na época passada, fora de casa houve um empate a três e em casa uma vitória por 3-1. Como será desta vez?

CÓD 119 Montpellier 2.9 Empate 3.35 Marselha 2.32