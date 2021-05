Montpellier-PSG: por um lugar na final da Taça de França

A viver uma época para esquecer, e com claras perspetivas para não conseguir ser campeão, o Paris SG joga esta quarta-feira uma partida que pode assumir características decisivas para não tornar o cenário ainda mais negro. Em disputa estará o acesso à final da Taça de França, num embate diante do Montpellier, uma equipa à qual venceu ambos os jogos disputados esta temporada, primeiro por 3-1 e depois por 4-0.



Vindo de um empate comprometedor diante do Rennes, o PSG chega a este encontro com total necessidade de ganhar, isto numa competição na qual leva 41 jogos seguidos sem perder. Por outro lado, o PSG marcou pelo menos 2 golos em 25 dos últimos 30 jogos que disputou, sendo que em 14 dos últimos 17 não sofreu golos sequer.



Olhando ao registo global, o Montpellier leva seis jogos seguidos a sofrer, sendo que nesses mesmos seis encontros também conseguiu marcar e em cinco deles viram-se pelo menos 3 golos no total. Por outro lado, em sete dos últimos o conjunto de Montpellier foi o primeiro a marcar. Quanto ao PSG, leva cinco encontros a sofrer, sendo que em cinco dos últimos seis foi a primeira equipa a marcar.



No confronto direto, para lá dos dois jogos já disputados, o PSG leva ainda outros dois a ganhar, sendo que no registo total leva já sete partidas consecutivas a marcar. Por fim, notar que nesses sete encontros viram-se sempre pelo menos 3 golos.

CÓD 191 Montpellier 5.94 Empate 4.86 PSG 1.36