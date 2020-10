Montpellier-Reims: a tentar travar a crise

Encontro entre duas equipas que estão a registar temporadas bem distintas na Ligue 1, com o sétimo colocado Montpellier a receber no seu reduto a visita do Reims, o 19.º, uma das formações que até ao momento ainda não conseguiu qualquer triunfo.



Com 11 pontos, o Montpellier até começou bem a temporada, com três vitórias em quatro encontros, mas a verdade é que recentemente perdeu algum gás, com dois empates e uma derrota. Ainda assim, o cenário é bem pior do lado oposto, já que o Stade de Reims esta temporada arrancou claramente com o pé esquerdo, tendo somente uma vitória nos nove encontros que disputou, dois deles para a Liga Europa.



Com as tais sequências de maus resultados nas respetivas bagagens, Montpellier e Reims têm também outros dados negativos a apontar, especialmente no que a golos sofridos diz respeito. O conjunto da casa, por exemplo, vai em doze jogos seguidos a sofrer golos, ao passo que o Reims leva cinco duelos consecutivos nessa condição. Por outro lado, registaram-se pelo menos 3 golos em cinco dos últimos sete encontros do Montpellier e em quatro dos mais recentes cinco do Reims.



Por fim, notar que o confronto direto até é favorável aos visitantes, que venceram os últimos três encontros que disputaram.

CÓD 196 Montpellier 2.02 Empate 3.19 Reims 3.6