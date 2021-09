Montpellier-Stade Toulouse: líder com deslocação perigosa

Encontro da 3.ª jornada do Top-14, o principal campeonato de râguebi francês, com um encontro entre o quarto colocado Montpellier e o primeiro Stade Toulouse.



Com duas vitórias nos dois jogos que disputou, e com um registo de 61-26, o Stade Toulouse comanda com 9 pontos, ao passo que o Montpellier está em quarto com 6 pontos, fruto de uma vitória e um empate, num arranque de época em que tem até ao momento um registo de 63-41. O Toulouse, refira-se, leva sete encontros consecutivos a ganhar e é o campeão em título, estatuto que defenderá esta temporada.



E ainda que o registo positivo dê motivação ao Stade Toulouse, note-se que o último embate direto até acabou com vitória do Montpellier. Foi em março, com triunfo em Toulouse por 19-16. Um resultado que certamente servirá de aviso...