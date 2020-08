Montreal Canadiens-Philadelphia Flyers: canadianos não podem falhar

Com vantagem de 3-2 na série da primeira ronda do playoff da NHL, os Philadelphia Flyers defrontram os Montreal Canadiens na madrugada de sábado em Toronto, num encontro no qual sabem que um triunfo os coloca de imediato na ronda seguinte.



Por ser disputado em terreno neutro, este encontro não contará com o fator do apoio dos adeptos, mas a verdade é que este será o segundo duelo no qual os Flyers entram com possibilidade de se apurar para a próxima ronda. Na quinta-feira, no seu primeiro 'match point', perderam por 5-3 e adiaram a decisão.



Um triunfo que permitiu aos Canadiens reforçar o seu estatuto de equipa com melhor balanço no confronto direto da temporada (cinco vitórias contra três), mas que acima de tudo serviu para manter viva a chama do apuramento para a ronda seguinte do playoff, no qual entra como oitavo cabeça de série. Ainda assim, a corda continua na gargante para os canadianos, que tal como nessa partida estão obrigados a vencer para não dizerem já adeus.

CÓD 375 Mont. Canadiens 2.94 Empate 3.67 Phil. Flyers 2.11