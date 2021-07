Montréal Canadiens-Tampa Bay Lightning: equipa da casa tem de vencer

Com vantagem de 2-0 nesta final da Stanley Cup, os Tampa Bay Lightning visitam na madrugada de sábado o reduto dos Montréal Canadiens, numa partida na qual podem deixar muito bem encaminhada a conquista do título de campeão do principal campeonato de hóquei no gelo do Mundo.

Com as tais duas vitórias na memória - por 5-1 e 3-1 -, mas também com outras quatro nos duelos diretos, os Tampa Bay Lightning chegam a esta partida a confiar bastante no talento de Nikita Kucherov, o jogador com mais pontos neste playoff (30) e mais assistências (23). E há ainda Brayden Point, com 14 golos marcados.

Quanto aos Canadiens, estão obrigados a vencer. Assim, simples. Com duas derrotas nos dois primeiros jogos, perder aqui seria algo muito complicado de reverter e para tal os de Montréal confiam bastante na qualidade de Nick Suzuki, o melhor marcador (6) e pontuador (14) e ainda de Tyler Toffoli, com 9 assistências.

Caso vença nesta partida, os Lightning podem sagrar-se campeões na madrugada de terça-feira, novamente no reduto dos Canadiense.