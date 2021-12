Montréal Canadiens-TB Lightning: duelo de opostos na NHL

• Foto: Reuters

Em jogo entre equipas da Conferência Este da NHL, Montréal Canadiens e TB Lightning encontram-se na madrugada de terça para quarta-feira no Canadá, num encontro que colocará frente a frente o penúltimo e o quinto colocados da referida conferência. Será, por isso, um encontro entre formações a viver épocas bem distintas.



Os Canadiens, com 15 pontos, ganharam apenas 6 dos 26 jogos que disputaram, sendo que nos últimos dez somente venceram um. Neste duelo, e para inverter essa sequência, os Canadiens confiam na capacidade de nomes como Tyler Toffoli (17 pontos e 12 assistências) e Josh Anderson (o melhor marcador, com 7 golos).



Quanto aos Lightning, com Steven Stamkos como melhor pontuador (27) e goleador (12) e Victor Hedman como melhor assistente (21), têm 34 pontos com 15 vitórias em 24 jogos. Chegam a este duelo vindos de três vitórias seguidas, a mais recente das quais por 7-1 em casa dos Flyers. Em oito dos últimos nove os de Tampa Bay chegaram ao final do primeiro período a ganhar, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador final teve 6 ou mais golos.



No confronto direto, na época passada houve cinco encontros entre estas duas equipas, com o balanço a ser quatro vitórias de Tampa Bay e uma de Montréal - esta última no prolongamento. O mais importante de tudo? Essas cinco partidas foram da final da época passada da NHL, tendo na altura os Lightning celebrado o título à custa dos canadianos. Haverá vingança?

Por Record