Montreal Impact-DC United: MLS a todo o gás

Segue a disputa do torneio de retorno da MLS, com os Montreal Impact a defrontarem na madrugada de quarta-feira os DC United, num duelo a disputar em Orlando, no complexo da Disney, a partir das 3h30 portuguesas.



Ainda sem qualquer ponto conquistado nos dois jogos já realizados, os de Montreal tentam finalmente quebrar o jejum, ao passo que os de Washington, por seu turno, tentam também quebtar uma malapata, no caso de vitórias, já que empataram os dois encontros iniciais da prova.



No que a confronto direto diz respeito, a história recente tem sido equilibrada, com duas vitórias para cada lado e um empate nos últimos cinco duelos. No mais recente, jogado em Janeiro, venceu o Impact, por 3-1. Como será desta vez?

CÓD 176 Montreal Impact 3.01 Empate 3.1 DC United 2.1