Montreal Impact-New England Revolution: MLS 'invade' complexo da Disney

Precisamente quatro meses depois do último jogo que disputaram antes da paragem devido à Covid-19, Montreal Impact e New England Revolution encontram-se na madrugada desta sexta-feira em Orlando, num duelo da primeira jornada do Grupo C deste torneio que definirá o novo campeão da Major League Soccer.



Disputado na 'bolha' criada no complexo da Disney, este encontro colocará frente e frente duas equipas que tiveram épocas de 2019 discretas. Ambas as equipas falharam os playoff, ao serem sétimas e nonas no final da fase regular, respetivamente.



Por fim, olhar ao confronto direto, que no passado recente tem sido favorável aos de Montreal, com três vitórias nos últimos cinco encontros. O mais recente foi já este ano, com vitória por 2-1. Irá a tendência repetir-se?

CÓD 218 Montreal Impact 2.95 Empate 3.18 NE Revolution 1.83