Montreal Impact-NY City FC: novaiorquinos defrontam 'cliente' de boa memória

Encontro entre equipas da Conferência Este da MLS, com um embate entre os quintos colocados NY City FC e os oitavos Montreal Impact. Separados por três posições, estes dois conjuntos têm apenas um ponto entre si na tabela, o que deixa já antever um confronto equilibrado... e com promessa de golos - pelo menos um para cada lado.



Os de Nova Iorque, com dez jogos disputados, levam 18 golos marcados e 11 sofridos, contra uns canadianos que têm 12 marcados e 10 sofridos. Olhando ao registo recente, os novaiorquinos tiveram mais doq ue 3 golos em quatro dos últimos jogos e tentos de ambas as equipas em seis dos últimos sete embate, ao passo que no caso de Montreal o registo é de menos de 3 golos em oito dos último nove jogos. Ainda assim, note-se que nos últimos cinco jogos os canadianos marcaram primeiro em quatro.



Relativamente ao confronto direto, o NY City leva dez jogos seguidos sem perder diante de Montreal, numa sequência na qual conseguiu seis vitórias e quatro empates. Esta série, refira-se, dura já desde 2015.



Nota final para as baixas de ambos os conjuntos, já que os de Montreal não contarão com Ballou Tabla, Clément Diop e Joel Waterman, enquanto que do lado oposto as ausências são de Héber, Alexander Callens, James Sands e Sean Johnson.

CÓD 147 Montreal Impact 3.24 Empate 3.31 NY City FC 1.9