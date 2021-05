MoraBanc Andorra-Fuenlabrada: acerto de calendário na Liga ACB

Encontro da Liga ACB, com uma partida a colocar frente a frente o 13.º e o 15.º colocados. Ainda assim, note-se que os da casa têm duas partidas por disputar, pelo que é possível que consigam reforçar a sua campanha e até aproximar-se da zona de playoff.



Ainda assim, a verdade é que os de Andorra perderam os últimos cinco jogos que disputaram, sendo que nos últimos dez a média pontual foi de 75, para um total de 159. Já o Fuenlabrada ganhou os dois jogos mais recentes, tendo uma média pontual de 81 e de 162 no total dos últimos dez jogos.



Quanto ao confronto direto, aí os de Andorra podem sorrir. Levam cinco vitórias seguidas, com uma média pontual de 83 contra 82 nos últimos dez jogos. Na primeira volta, há pouco mais de dois meses, o marcador ficou-se em 75-65. Como será desta vez?

CÓD 296 MoraBanc Andorra 1.41 Empate 11.39 Fuenlabrada 2.96