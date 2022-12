Moreirense-Arouca: por um lugar na final four da Allianz Cup

CÓD 108 Moreirense 2 Empate 3,05 Arouca 2,9

Depois de disputadas as primeiras três partidas dos 'quartos', Moreirense e Arouca encontram-se esta quinta-feira em Moreira de Cónegos numa partida que definirá qual das duas equipas avançará para a final four da Allianz Cup.A atuar em casa, o Moreirense entra em campo bastante motivado pelo facto de se ter apurado num grupo onde estava o Benfica, mas também pelo facto de não ter perdido nenhum dos últimos quatro jogos que disputou. Ainda assim, note-se que os cónegos sofreram sempre nos últimos nove encontros - mas também marcaram. Em termos absolutos, apenas dois dos últimos dez jogos do Moreirense não tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao Arouca, também não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos, sendo que em termos de golos o registo a destacar é o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito jogo e de ter chegado ao descanso na frente em seis dos mais recentes sete jogos.Quanto ao confronto direto, o Moreirense não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante do Arouca - na época passada venceu um e empatou a um o outro. Nota ainda para o facto dos últimos cinco jogos entre as duas equipas terem tido sempre golos de ambas as equipas e apenas um deles não ter tido 3 ou mais no total final.