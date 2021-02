Moreirense-Belenenses SAD: equipas separadas por 4 pontos

Separados por duas posições e 4 pontos na tabela da Liga NOS, Moreirense e Belenenses SAD encontram-se esta segunda-feira no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, numa partida da 21.ª jornada do campeonato nacional.



Com 25 pontos, o Moreirense chega a este jogo vindo de um empate e uma derrota, defrontando nesta jornada um Belenenses SAD com 21 pontos e que nos últimos quatro encontros não perdeu (uma vitória e três empates).



Note-se que o conjunto lisboeta leva oito jogos seguidos fora de casa na Liga NOS sem ganhar e sem marcar, pelo que neste duelo terá dupla barreira para tentar bater.



Olhando ao confronto direto, o Moreirense leva seis jogos seguidos sem perder diante dos azuis, numa sequência na qual conseguiu vencer quatro encontros. Nessa meia dúzia de partidas, refira-se, apenas por duas vezes se viram mais do que 3 golos no marcador.

CÓD 104 Moreirense 2.64 Empate 2.76 B. SAD 2.9