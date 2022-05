Moreirense-Desp. Chaves: promoção ao escalão principal em jogo

CÓD 102 Moreirense 1.87 Empate 3.24 Desp. Chaves 4.05

Depois da vitória por 2-0 em casa na 1.ª mão, o Chaves visita este domingo o reduto do Moreirense, numa partida da 2.ª mão do playoff do campeonato nacional na qual entrará em campo claramente moralizado por aquilo que fez na primeira partida.Nesse duelo, disputado há um semana, os flavienses conseguiram reagir muito bem ao desaire sofrido na última ronda do escalão secundário, ao passo que os cónegos, curiosamente, não conseguiram dar seguimento a um triunfo por 4-1 sobre o Vizela.Nesse duelo, refira-se, o Moreirense ampliou para cinco o número de jogos a sofrer golo de forma consecutiva, ao passo que o Chaves prolongou a sua série de jogos seguidos a ser a primeira equipa a marcar e aquela que ao intervalo vencia: foi assim em sete dos últimos oito jogos. Quanto ao número de golos, esse jogo da primeira volta foi o único dos últimos cinco no qual o marcador não teve 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, a vitória por 2-0 do Chaves prolongou para seis o número de jogos seguidos do Moreirense a sofrer diante dos flavienses. Irá a tendência manter-se?