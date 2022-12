Moreirense-E. Amadora: duelo de topo na Segunda Liga

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 14.ª jornada da Segunda Liga, o Moreirense recebe este sábado a visita do E. Amadora, numa partida entre o primeiro o quarto colocados, respetivamente.



Comandante da prova, com 32 pontos, o Moreirense tem uma oportunidade de ouro para ampliar para 7 a vantagem pontual sobre o Farense, já que os algarvios perderam nesta ronda com o FC Porto B. Já os amadorenses, com 22 pontos, podem recuperar um posto isolado no 3.º lugar, já que de momento estão empatados com o FC Porto B nesse posto.



Olhando ao registo recente, contando todas as provas, o Estrela acumula quatro partidas sem ganhar e sempre a sofrer golos. Falando em golos, dos últimos nove jogos sete tiveram o Estrela a marcar em primeiro lugar e em oito ambas as equipas faturaram. Quanto ao Moreirense, acumula dez jogos a sofrer golos, ainda que tenha marcado sempre. Em oito deles o resultado final teve 3 ou mais golos.



Em termos de confronto direto, esta época estas duas equipas defrontaram-se na Taça da Liga, tendo o Moreirense vencido por 4-2.

Por Record

Temas

segunda

moreirense

amadora

estrela