Moreirense-Famalicão: regresso às vitórias na mira

Ainda sem qualquer derrota nesta retoma - duas vitórias e um empate -, o Famalicão procura esta quarta-feira manter-se bem vivo na luta pelo pódio da Liga NOS, quando pelas 21h15 visitar o reduto do Moreirense, uma equipa que está tranquila na zona intermédia da tabela mas que nesta retoma apenas venceu um encontro - empatou um e perdeu outro.



Vindo de um empate diante do Sp. Braga, o Famalicão chega a este jogo numa sequência na qual seis dos últimos oito jogos tiveram golos de ambas as equipas - o duelo com os minhotos foi uma das exceções. Quanto ao Moreirense, tem uma estatística que aponta para poucos golos, já que nos seus últimos cinco duelos registaram-se menos dois ou menos tentos.



Falando em golos, de notar que na primeira volta se registou um empate a três, algo que pode indiciar um novo festival ofensivo nesta partida. Especialmente tendo em conta que em campo estarão duas equipas já com os respetivos objetivos iniciais assegurados.

CÓD 134 Moreirense 2.82 Empate 3.38 Famalicão 2.49