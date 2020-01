Moreirense-FC Porto: dragão procura matar 'borrego'

Na visita a um reduto no qual não vence desde 2014/15 em duelos para o campeonato, o FC Porto tenta esta sexta-feira inverter uma tendência recente complicada, partindo em busca de um resultado positivo que lhe permita manter-se na perseguição ao Benfica, que entra em campo duas horas antes.



Será, por isso, já sabendo do resultado das águias que os dragões visitarão o Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, num duelo da 16.ª jornada da Liga NOS onde colocará em jogo uma série de doze jogos seguidos sem perder - cinco deles para o campeonato.



Décimos terceiros na tabela, os cónegos têm esta época um registo bem positivo a atuar em casa, com apenas duas derrotas em oito duelos, algo que procurarão certamente ampliar, isto perante um opositor perante o qual, em nove jogos para o campeonato, apenas perderam uma vez no seu reduto. Irá a tendência manter-se?



De notar, por fim, que para lá desse 'borrego', o FC Porto enfrenta nesta partida alguns problemas na seleção da equipa, já que estará privado dos dois centrais titulares - um por castigo (Marcano) e outro por lesão (Pepe) -, pelo que Sérgio Conceição irá apostar numa dupla composta por Diogo Leite e Chancel Mbemba.

CÓD 103 Moreirense 7.59 Empate 4.38 FC Porto 1.38