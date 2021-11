Moreirense-Gil Vicente: arranca a jornada no campeonato nacional

CÓD 202 Moreirense FC 2.5 Empate 3.02 Gil Vicente 2.78

Na abertura da 12.ª jornada do campeonato nacional, Moreirense e Gil Vicente encontram-se esta sexta-feira em Moreira de Cónegos, num duel oque colocará frente a frente o 15.º e o 8.º colocados, respetivamente.Com 13 pontos, o Gil Vicente tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 13 golos marcados e 13 sofridos. A turma gilista leva quatro encontros seguidos a sofrer, sendo que em oito dos últimos dez jogos foi a primeira equipa a encaixar. Para mais, os gilistas chegam a este jogo vindos de uma surpresa no fim de semana, com a eliminação da Taça, diante do Leça.Quanto ao Moreirense, leva quatro jogos sem ganhar no campeonato, mas vem de uma vitória importante e moralizadora na Taça diante do V. Guimarães. Nesse jogo, ainda assim, ampliou para cinco o número de partidas a sofrer golo. Falando em golos, note-se que em quatro dos últimos cinco jogos do Moreirense houve tentos de ambas as equipas.Em relação ao confronto direto, o Moreirense leva oito jogos seguidos sem perder diante do Gil Vicente e cinco consecutivos a marcar pelo menos um golo. Na época passada, os cónegos empataram em casa a um golo e venceram depois em Barcelos por 2-1.