Moreirense-Marítimo: em busca do regresso às vitórias

Com um arranque relativamente interessante de temporada, Moreirense e Marítimo encontram-se na tarde deste domingo no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, numa partida da 5.ª jornada da Liga NOS que colocará frente a frente o 11.º e o 7.º, respetivamente.



Mais bem colocado, com 6 pontos, o conjunto insular vem de uma derrota perante o Portimonense, numa partida na qual ampliou para seis o número de jogos seguidos a sofrer golos. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco duelos da turma insular viram-se pelo menos 3 golos, golos de ambas as equipas e o Marítimo foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Moreirense, com menos 1 ponto no pecúlio, chega a este jogo vindo de três jogos seguidos sem vencer, depois de ter ganho na jornada de abertura. No plano estatístico, ao contrário do Marítimo, nenhum dos últimos cinco jogos teve mais do que 2 golos.



Em relação confronto direto, nos últimos seis jogos houve duas vitórias para cada lado e dois empates, havendo a particularidade de o Moreirense ter sido sempre a primeira equipa a marcar, isto pese embora até ter perdido dois desses duelos. Por outro lado, note-se que, apesar desse registo de golos, apenas dois dos últimos seis jogos entre estas duas equipas tiveram pelo menos 3 golos.

CÓD 146 Moreirense 2.54 Empate 3.05 Marítimo 3.03