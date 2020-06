Moreirense-Rio Ave: cónegos procuram dar continuidade ao bom momento no campeonato

Mais um encontro da Liga NOS, desta feita com o Moreirense a receber o Rio Ave, em jogo a contar para a 26.ª jornada da prova, num encontro entre duas equipas que tiveram um regresso bem distinto à competição.

No último jogo disputado - que significou o regresso das equipas do primeiro escalão de futebol à competição -, o Moreirense venceu na deslocação ao terreno do Boavista, por 0-1, enquanto que o Rio Ave perdeu (2-3) na receção ao Paços de Ferreira.

À entrada para esta jornada, o Moreirense, equipa orientada por Ricardo Soares, posiciona-se no 9.º lugar, com 33 pontos, fruto de oito vitórias, nove empates e oito derrotas, enquanto que o Rio Ave, liderado por Carlos Carvalhal, encontra-se no 7.º posto, com 38 pontos, após somar dez triunfos, oito empates e sete derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, a formação cónega registou três vitórias (Santa Clara, Marítimo e Boavista) e dois empates (Portimonense e Benfica), ao passo que os vila-condenses somaram um triunfo (Tondela), três empates (Sporting, Belenenses SAD e FC Porto) e uma derrota (FC Porto).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas formações com ambas a registarem dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos entre si.