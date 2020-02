Moreirense-Santa Clara: açorianos em boa forma

O Moreirense recebe, este domingo, o Santa Clara, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que colocará frente a frente duas formações com bons resultados nos últimos encontros disputados.



À entrada para esta jornada, os cónegos posicionam-se na 14.ª posição, com 23 pontos, fruto de cinco triunfos, oito empates e oito derrotas, enquanto que os açorianos encontram-se no 8.º lugar, com 29, após oito vitórias, cinco empates e oito derrotas na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, a formação orientada por Ricardo Soares registou uma vitória, três empates e uma derrota, ao passo que a equipa liderada por João Henriques somou quatro triunfos e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos para cada uma das formações, com um empate ainda entre ambas.

CÓD 124 Moreirense 2.39 Empate 3.03 Santa Clara 2.96