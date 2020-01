Moreirense-Sp. Braga: dérbi minhoto pode deixar bracarenses mais perto do pódio

Moreirense e Sp. Braga defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga NOS, num encontro que coloca frente a frente duas formações que ainda há pouco tempo estavam a receber uma nova equipa técnica - Ricardo Soares e Rúben Amorim, respetivamente.



À entrada para esta jornada, o Moreirense situa-se na 14.ª posição da tabela, com 18 pontos, fruto de quatro triunfos, seis empates e sete derrotas até ao momento, ao passo que o Sp. Braga é 6.º colocado, com 27, após oito triunfos, três empates e seis derrotas na prova.



No que toca aos últimos cinco jogos disputados, o Moreirense registou um triunfo (Belenenses SAD), um empate (Tondela) e três derrotas (Sporting, P. Ferreira e FC Porto), enquanto que o Sp. Braga somou cinco triunfos (Belenenses SAD, Tondela, FC Porto - por duas ocasiões, a última valeu a conquista da Allianz Cup - e Sporting).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos bracarenses contra apenas um da formação de Moreira de Cónegos. Como será desta vez?

CÓD 109 Moreirense 5.46 Empate 4.05 Sp. Braga 1.52