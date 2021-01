Moreirense-Sp. Braga: duelo minhoto

Num dia com dérbi da capital, o Sp. Braga defronta pelas 19h45 o Moreirense, numa partida da jornada 16 da Liga NOS na qual poderá em caso de triunfo sair dentro do pódio, em igualdade com o Benfica - caso as águias vençam.



Moralizado pelos resultados recentes - apenas perdeu três dos últimos dez jogos (os outros ganhou-os) -, o Sp. Braga chega a este jogo vindo de uma vitória para a Taça de Portugal diante do Santa Clara, num encontro no qual saiu com a notícia menos boa da grave lesão de Iuri Medeiros.



Quanto aos cónegos, estão a ser das boas surpresas da temporada, sendo atualmente oitavos, com 18 pontos. Ainda assim, a verdade é que os vimaranenses não estão a ser propriamente uma equipa constante, já que nos últimos oito duelos que disputaram na Liga venceam apenas dois, empataram quatro e perderam outros dois.



Quanto ao confronto direto, aí a história é claramente dominada pelo Sp. Braga, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. Ainda assim, os bracarenses levam três jogos seguidos a sofrer diante do Moreirense, ainda que também tenham marcado sempre - claro está.

CÓD 114 Moreirense 5.74 Empate 4.08 Sp. Braga 1.55