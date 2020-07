Moreirense-Sporting: leão em bom momento

A viver um excelente momento nesta retoma, com quatro vitórias e um empate, o Sporting procura esta segunda-feira ampliar o seu estado de graça nesta reta final da temporada,q quando pelas 21 horas visitar o reduto do Moreirense, uma equipa que curiosamente também está num momento positivo, com duas vitórias, dois empates e somente uma derrota neste período pós-confinamento.



Atualmente em terceiro, com 55 pontos, o Sporting entra em campo já a saber o resultado do Benfica, sendo que em caso de novo desaire das águias poderá, em caso de triunfo, reduzir para 6 a diferença pontual para os encarnados. Por outro lado, de notar que o conjunto de Alvalade não perde há seis partidas, sendo que em cinco delas foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Moreirense, oitavo com 38 pontos, está a 5 do sétimo posto e surge num 'comboio' de três equipas com a mesma pontuação no meio da tabela. O conjunto de Moreira de Cónegos não perde há três jogos, foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito duelos, sendo que nos seus últimos sete houve sempre dois ou menos golos.



Quanto ao confronto direto, o Sporting vai em 15 jogos consecutivos sem perder diante do Moreirense, levando recentemente quatro triunfos seguidos. O mais recente, na primeira volta, foi por 1-0, com um golo do agora lesionado Luiz Phellype. Aliás, dessa partida da primeira volta apenas devem 'sobrar' Borja e Max, já que o resto da equipa deverá ser toda nova em comparação com esse jogo.

CÓD 118 Moreirense 4.54 Empate 3.5 Sporting CP 1.83