Moreirense-Sporting: leão pode ficar mais perto do título

Ainda sem qualquer derrota e comandante da tabela com mais 10 pontos do que o FC Porto, o Sporting entra esta segunda-feira em campo em Moreira de Cónegos para uma partida da 25.ª jornada na qual poderá, em caso de vitória, ficar ainda mais perto da conquista do tão ansiado título.



Com o plantel na máxima força, os leões entram em campo numa sequência de 13 partidas sem perder (contando todas as provas) e vindos de três triunfos consecutivos. Para mais, o Sporting foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos que disputou, sendo que nesse mesmo período apenas uma partida teve mais do que três golos no total.



Quanto ao Moreirense, tentará a primeira vitória caseira com Vasco Seabra como técnico, mas também voltar a triunfar após dois jogos seguidos sem o fazer. O problema é que do lado oposto estará um Sporting ao qual não ganha há 17 partidas. Na primeira volta, por exemplo, o leão ganhou em Alvalade por 2-1.

