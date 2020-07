Moreirense-Tondela: um empate salva matematicamente beirões da despromoção

O Moreirense recebe, este domingo, o Tondela, em jogo a contar para a última jornada da Liga NOS 2019/20, num encontro que irá definir o futuro da formação tondelense na prova.

À entrada para esta ronda, o Moreirense, de Ricardo Soares, posiciona-se no 8.º lugar, com 43 pontos, fruto de dez vitórias, 13 empates e dez derrotas, enquanto que o Tondela, de Natxo González, é 15.º colocado, com 33 pontos, após somar oito triunfos, nove empates e 16 derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Moreirense registou duas vitórias (Aves e Belenenses SAD), dois empates (Sporting e Paços de Ferreira) e uma derrota (FC Porto), ao passo que o Tondela somou um triunfo (Sp. Braga), um empate (Belenenses SAD) e três desaires (Famalicão, FC Porto e Gil Vicente).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas cada vez que se defrontam, com ambas a registarem dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos entre si.