Moreirense-V. Guimarães: dérbi minhoto

CÓD 120 Moreirense 2.82 Empate 3.15 V. Guimarães 2.39

Dérbi minhoto na 28.ª jornada do campeonato nacional, com um embate entre o penúltimo colocado Moreirense e o sexto V. Guimarães. Com 20 pontos, o conjunto da casa precisa urgentemente de pontuar, ao passo que os vimaranenses, com 36, estão tranquilos na metade superior da tabela.Com 10 vitórias, 6 empates e 11 derrotas no registo, o V. Guimarães chega a este jogo vindo de uma derrota caseira diante do Sporting, por 3-1, num jogo no qual viu terminada uma sequência de dois triunfos seguidos. Nos últimos dez jogos, refira-se, o Vitória ganhou quatro duelos, empatou um e perdeu cinco. Do ponto de vista individual, Pepa terá de apresentar a sua equipa sem Tomás Händel e André Almeida.Quanto ao Moreirense, neste jogo sem Steven Vitória e Sori Mané, vem de três derrotas, seis jogos seguidos sem ganhar e 10 sempre a sofrer. Em cinco dos últimos seis duelos foi a primeira equipa a sofrer e ao intervalo estava em desvantagem.Quanto ao confronto direto, de notar que apenas dois dos últimos oito dérbis entre estas equipas não tiveram golos de ambas as equipas. Esta época já se jogaram dois duelos diretos, tendo havido um triunfo para cada lado: 2-1 na Liga para o V. Guimarães, 3-2 na Taça para o Moreirense.