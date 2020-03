Motherwell-Aberdeen: duelo pelo pódio

A quatro jornadas do fecho da fase regular da Premier League escocesa, Motherwell e Aberdeen encontram-se esta sexta-feira no Fir Park, num duelo da 31.ª jornada na qual estarão frente a frente o 3.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto de Motherwell entra em campo depois de uma sequência na qual conseguiu apenas uma vitória nos últimos sete encontros de campeonato, ao passo que os visitantes, com apenas menos 1 ponto, nos mesmos últimos sete duelos conseguiram dois triunfos.



De notar que este será o terceiro encontro da época entre estes dois conjuntos, havendo por agora uma vitória para cada lado, curiosamente sempre por parte da formação visitante. Como será o terceiro?