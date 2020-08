Motherwell-Glentoran FC: duelo de 'vizinhos'

Duelo de equipas britânicas na 1.ª pré-eliminatória da Liga Europa, com os escoceses do Motherwell a receberem a visita dos irlandeses do Glentoran, numa eliminatória de uma mão, ao estilo do chamado 'mata-mata'.



Com cinco jogos nas pernas nesta temporada na Premier League escocesa, nos quais o melhor que conseguiu foram dois empates, o conjunto de Motherwell não entra em campo numa fase lá muito positiva, ao contrário do Glentoran, que em três jogos disputados nas últimas semanas conseguiu três triunfos - ainda que os dois primeiros tenham sido após os 90 minutos.



Na Liga Europa, refira-se, os irlandeses já tiveram de superar uma fase, ao deixarem pelo caminho o HB, há uma semana, por 1-0.

